Muş'ta Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Muş'un Varto ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi. Törene, ilçe yöneticileri, gaziler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Muş'un Varto ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir tören düzenlendi.

Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önünde düzenlenen törene; Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Musa Ayyıldız, Cumhuriyet Savcısı Bilge Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı, Eyüp Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Şeref Gök, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne, kamu kurum ve kuruluş amirleri, siyasi parti temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. - MUŞ