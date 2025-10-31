Haberler

Muğlaspor Taraftarları Okul Yeniledi

Muğlaspor Taraftarları Okul Yeniledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Yatağan'daki Gökpınar İlköğretim Okulu'nda tadilat ve boyama çalışmaları gerçekleştirerek okulun yenilenmesini sağladı. Etkinlikte öğrencilere Muğlaspor atkıları hediye edildi.

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'un Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Yatağan ilçesindeki Gökpınar İlköğretim Okulu'nda tadilat ve boyama çalışmaları yaparak okulun yenilenmesini sağladı. Dernek üyeleri, etkinlik kapsamında öğrencilere Muğlaspor atkıları hediye etti. Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesiyle Yatağan'daki Gökpınar İlköğretim Okulu binası baştan aşağı yenilendi. Dernek üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek Muğlaspor sevgisini de paylaştı. Öğrencilere hediye edilen yeşil-beyaz atkılar, renkli görüntülere sahne oldu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Okulun tadilat ve boyama çalışmalarını tamamlamış olmanın mutluluğunu ve onurlu gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşlerimize Muğlaspor atkıları takdim ederek, onlara sadece bir hediye değil, bir sevda armağan ettik. Minik kalplerin gözlerindeki ışıltı ve yüreklerine işleyen Muğlaspor sevgisi bizler için her puandan, her kupadan daha değerlidir. 48 Gençlik sadece bir tribün değil, bu şehrin çocuklarına umut aşılayan, geleceğe inanç taşıyan, sevgiyi büyüten koca bir yürektir. Bu projeye el veren, gönül koyan, emek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz var oldukça yalnızca sahada değil, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
Kartalkaya davasında karar çıktı

Kartalkaya davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Bahçeli'yi ziyaret eden Feti Yıldız'dan manidar cuma mesajı

Bahçeli'yi ziyaret eden MHP'nin ağır topundan manidar cuma mesajı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.