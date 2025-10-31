Muğlaspor Taraftarları Okul Yeniledi

2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'un Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği üyeleri, Yatağan ilçesindeki Gökpınar İlköğretim Okulu'nda tadilat ve boyama çalışmaları yaparak okulun yenilenmesini sağladı. Dernek üyeleri, etkinlik kapsamında öğrencilere Muğlaspor atkıları hediye etti. Muğlaspor 48 Gençlik Taraftarlar Derneği tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesiyle Yatağan'daki Gökpınar İlköğretim Okulu binası baştan aşağı yenilendi. Dernek üyeleri, öğrencilerle bir araya gelerek Muğlaspor sevgisini de paylaştı. Öğrencilere hediye edilen yeşil-beyaz atkılar, renkli görüntülere sahne oldu.

Dernekten yapılan açıklamada, "Okulun tadilat ve boyama çalışmalarını tamamlamış olmanın mutluluğunu ve onurlu gururunu yaşıyoruz. Genç kardeşlerimize Muğlaspor atkıları takdim ederek, onlara sadece bir hediye değil, bir sevda armağan ettik. Minik kalplerin gözlerindeki ışıltı ve yüreklerine işleyen Muğlaspor sevgisi bizler için her puandan, her kupadan daha değerlidir. 48 Gençlik sadece bir tribün değil, bu şehrin çocuklarına umut aşılayan, geleceğe inanç taşıyan, sevgiyi büyüten koca bir yürektir. Bu projeye el veren, gönül koyan, emek veren tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Biz var oldukça yalnızca sahada değil, hayatın her alanında çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.