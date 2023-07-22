Muğla'da Slow Food Yeryüzü Pazarı Kuruldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Slow Food topluluğu tarafından kurulan Yeryüzü Pazarı, yerel üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturmayı hedefliyor. Pazarda gençlerin iyi, temiz ve adil gıda tüketebilmesi ve üreticilerin ürünlerini satabilmesi amaçlanıyor. Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsası da pazarın destekçileri arasında yer alıyor.

Slow Food (Yavaş Yeme) topluluğu tarafından Muğla'nın Menteşe ilçesinde pazar kuruldu.

Arasta Çarşısı'nda kurulan "Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı"nda ürünler tüketicilerle buluşturuldu.

Muğla Slow Food sözcüsü Gürkan Tetik, gazetecilere, Slow Food Yeryüzü Pazarı'nın İtalya merkezli uluslararası bir marka olduğunu söyledi.

Ürünlerin pazarda yer alabilmesi için belirli niteliklerde olması gerektiğini anlatan Tetik, "Slow Food Muğla Yeryüzü Pazarı için uzun zamandır çalışıyorduk. İtalya'dan aldığımız onayla dünyanın 95'inci, Türkiye'nin 5'inci yeryüzü pazarını Menteşe'de açtık. Pazarın ana konularından biri, gençlerin iyi, temiz ve adil gıda tüketebilmesi ve bunları üretenlerin de bu pazarda ürünlerini satabilmesidir." diye konuştu.

İlçede düğün yemekleri festivali de yapacaklarına değinen Tetik üreticilere yönelik doğru üretim eğitimleri düzenleyerek, pazarın sürdürülebilir olması için çaba sarf edeceklerini bildirdi.

Menteşe Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Muğla Ticaret Borsasının destek verdiği pazarda, yerel üreticinin desteklenmesi, ata tohumlarının, kültürel ve geleneksel dokunun korunması hedefleniyor.