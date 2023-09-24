Mersin'de trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan bir otomobil, elektrik direğine çarparak yola savruldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Sarısu deresi mevkinde, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 33 ZC 269 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğini çarparak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği devrilirken, vatandaşların yardımı ile araç içerisinden çıkarılan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ambulansa Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN