Mercan Yetiştirme Akvaryumu Zhuhai'de İlgi Odağı

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentine bağlı Hengqin'de bulunan mercan yetiştirme akvaryumu ilgi odağı oldu. Akvaryumda 30.000'den fazla mercan ve 10.000'den fazla türde balık bulunuyor. Mercan sergileme projesi, biyoçeşitliliğin korunması, bilimsel araştırma ve halk eğitimine adanmış bir proje.

1. Akvaryumdan çeşitli görüntüler

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhuhai kentine bağlı Hengqin'de bulunan mercan yetiştirme akvaryumu ilgi odağı oldu. Akvaryumda 30.000'den fazla mercan ve 10.000'den fazla türde balık bulunuyor.

"Akvaryumumuz, temel olarak vahşi doğada sığ sularda yaşayan canlılar için doğal ortam simülasyonu sağlıyor. Bu canlılara vahşi doğada karşılaştıkları şartları temel alarak olası en iyi ortamı sunuyoruz."

Mercan sergileme projesi, biyoçeşitliliğin korunması, bilimsel araştırma ve halk eğitimine adanmış bir proje.

Mercanların önemli jeolojik ve ekolojik değerleri bulunuyor. Mercan resifleri, deniz kıyısını erozyondan korurken mercan çalıları, küçük balık, karides ve kabuklu canlılar için yaşam alanı sunuyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuhai'den bildiriyor. (XHTV)