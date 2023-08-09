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Leylekler Dodurga'da buğday tarlasında beslendi

Yaşam Haberleri

Çorum'un Dodurga ilçesinde göç yolundaki leylekler, buğday hasadı yapılan tarlaya inerek beslendi. Dodurga-İskilip kara yolu kenarında hasat çalışması devam ederken, onlarca leylek biçerdöverden dökülen buğday taneleriyle beslendi. Çevredeki çiftçiler ise leylekleri cep telefonlarıyla görüntüledi.

Çorum'un Dodurga ilçesinde göç yolundaki leylekler, buğday hasadı yapılan tarlaya inerek beslendi.

İlkbaharda bölgeye gelen leylekler, güneyde kışı geçirmek için sürüler halinde göçe başladı.

Dodurga- İskilip kara yolu kenarında hasat çalışması devam eden buğday tarlasına konan onlarca leylek, biçerdöverden dökülen buğday taneleriyle beslendi.

Çevredeki çiftçiler, çalışmalarına ara vererek cep telefonlarıyla leylekleri görüntüledi.

Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan - Yaşam

Dodurga İskilip Çorum Yaşam Haberler

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