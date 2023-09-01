Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kanal Kütahya'da incelemelerde bulundu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kanal Kütahya'da yapılan çalışmaları incelemek için ziyarette bulundu. Kanal Kütahya, piknik alanları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, spor tesisleri gibi sosyal donatı alanlarıyla vatandaşlara hizmet verecek.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü Kanal Kütahya'da incelemelerde bulundu.

İçerisinde piknik alanları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, skate park, kafe ve restoranlar, zorbing alanı, spor tesisleri, bungalov evler ve yürüyüş alanları gibi farklı sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kanal Kütahya sosyal yaşam için tüm özelliklerini bir arada vatandaşlara sunacak. - KÜTAHYA