Kuşadası'nda Engelli Bireyler için Sosyal Kamp Düzenlendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) İzmir Şubesi tarafından 98 engelli bireyin katılımıyla 5 gün süren sosyal kamp düzenledi. Katılımcıların hem eğlendiğini hem de yeni dostluklar kurduğunu belirten İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, "Üyelerimizin spor, sanat ve kültürel çalışmalar yoluyla sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

TSD İzmir Şubesi, üyelerine moral ve motivasyon kazandırmak amacıyla 6-10 Ekim tarihleri arasında Kuşadası Efeler Gençlik Kampı'nda sosyal kamp düzenledi. 98 engelli bireyin katıldığı etkinlikte, kamp boyunca yürüyüş, ebru sanatı gibi sosyal ve sportif aktiviteler gerçekleştirildi. Aralarında ilk kez kampa katılanların da bulunduğu engelli bireyler, etkinlikler sayesinde hem eğlendi hem de toplumsal hayata daha aktif katılım sağladı. İzmir Şube Başkanı Metin Çınar, "Üyelerimizin sosyalleşmesini ve topluma karışmasını sağlamak için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bu kamp da o çalışmalardan biri. Üyelerimizin spor, sanat ve kültürel çalışmalar yoluyla sosyal yaşama daha etkin katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamplar Dairesi Müdürü Ayhan Şahin ile görüşmelerimiz sonucunda Kuşadası Efeler Gençlik Kampı, 5 günlüğüne derneğimize tahsis edildi" ifadelerini kullandı.

'UZUN SÜRE UNUTULMAYACAK BİR TATİL OLDU'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de derneğin talebi üzerine 3 otobüs tahsis ettiğini belirten Çınar, "Kamp müdürü Emin Gürli, kamp personeli ve çeşitli illerden görevlendirilen animasyon ekibiyle üyelerimize uzun süre unutamayacakları otel konseptli bir tatil yaşatma imkanı bulduk. Kamp öncesi yönetim kurulu üyelerimizle birlikte tesise giderek erişilebilirlik konusunda olası sorunları yerinde tespit ettik. Kamp yönetiminin desteğiyle bu sorunları çözüme kavuşturduk. Bu iş birliği ve üyelerimizin disiplinli, anlayışlı, neşeli tutumları sayesinde başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. TSD ailesi güçlü ve mutlu bir ailedir" dedi.

'UNUTULMAZ ANILAR BİRİKTİRDİK'

Kampa İzmir'den katılan bedensel engelli Murat Yıldırım (55), "Ailemle birlikte Efeler Gençlik Kampı'nda 4 gün çok güzel vakit geçirdik. Unutulmaz bir tatil oldu, yeni dostluklar kurduk. Çalışanlar çok ilgiliydi. İlk kez katıldım ama unutulmaz anılar biriktirdim. Seneye tekrar katılmak istiyorum. Bu etkinlik sayesinde sosyalleştim, motive oldum. Topluma karışmak ve vakit geçirmek bana çok iyi geldi" dedi.

İzmirli para atıcılık sporcusu Ayşe Avcıoğlu (24) ise "Derneğimizin düzenlediği kampta 5 gün boyunca çok güzel vakit geçirdik. Tesiste liftli engelli araçlarıyla ulaşım sağladık, hiçbir erişim sorunu yaşamadık. Personelin ilgisi, yemekler ve ortam çok güzeldi. Hem sosyalleştik hem de yeni yerler gördük" ifadelerini kullandı.

Kampa Karaburun'dan katılan bedensel engelli Gülay Çoban (32) da "Burada geçirdiğimiz 4 gün boyunca çok keyifli zaman geçirdim. Unutamayacağım dostluklar ve anılarla ayrılıyorum. Böyle güzel etkinliklerde arkadaşlarımla yeniden bir araya gelmek isterim. Her zaman istediğimiz yerlere rahatça ulaşamıyoruz, ama bu etkinlik sayesinde hem sosyalleşme hem de yeni yerler görme fırsatı buldum" diye konuştu.