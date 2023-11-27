Kuşadası, altyapı çalışmaları sayesinde şiddetli yağışı hasarsız atlattı

Kuşadası Belediyesi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sayesinde şiddetli yağışla geçen hafta sonu, büyük bir olumsuzluğa neden olmadan atlatıldı. Tüm ekipleriyle teyakkuza geçen Kuşadası Belediyesi, yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Alınan önlemler sayesinde Kuşadası, kıyı şeridindeki kentler içerisinde sağanağı en az hasarla atlatan ilçe oldu.

Kuşadası Belediyesi'nin ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sayesinde şiddetli yağışla geçen hafta sonu, büyük bir olumsuzluğa neden olmadan atlatıldı. Tüm ekipleriyle teyakkuza geçen Kuşadası Belediyesi, yaşanan tüm olumsuzluklara anında müdahale etti. Alınan önlemler sayesinde Kuşadası, kıyı şeridindeki kentler içerisinde sağanağı en az hasarla atlatan ilçe oldu.

Kuşadası'nda da ülke genelinde olduğu gibi hafta sonu boyunca şiddetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Metrekareye 30,5 kilogram yağışın düştüğü kentte Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için uyarının yapıldığı ilk andan itibaren tüm ekipleriyle sahaya indi. Teyakkuza geçen ekipler, özellikle trafik akışının yoğun olduğu noktalarda yaşanan aksaklıklara anında müdahale etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi'nin gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları sayesinde Kuşadası, kıyı şeridindeki kentler içerisinde sağanağı en az hasarla atlatan ilçe oldu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha önceden belirlenen yerlerde yeni imal edilen yağmur suyu ızgaraları ve kanalları olası su taşkınlarının önüne geçti. Acil Müdahale Birimi ekipleri, yabancı maddeler nedeniyle tıkanan yağmur suyu kanalları ve mazgalları temizledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise şiddetli fırtına sonucu yollara devrilen ağaçları kaldırdı.

YAĞMUR SUYU HASADI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Öte yandan Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in talimatıyla kent genelinde yağmur suyu hasadı yapılması için düğmeye bastı. 23 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 'Yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemleri hakkında yönetmelik' kapsamında gerçekleştirilecek yağmur suyu hasadı ile su tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Kuşadası Belediyesi, Türkiye'de İzmir, Muğla ve Ordu Büyükşehir Belediyeleri'nin yaşama geçirdiği uygulamayı gerçekleştirecek ilk ilçe belediyesi olacak.

Yağmur suyu hasadı uygulamasının Kuşadası için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Son yıllarda özellikle kuraklığın artmasıyla birlikte suyun tasarruflu kullanılması ön plana çıkmaya başladı. Kentimiz kış aylarında çok fazla yağış alıyor. Ancak, yağmur suyundan bugüne kadar herhangi bir şekilde yararlanamadık. Yağmur suyu hasadı projesinin hazırlanması için çevre mühendisi ve diğer yetkili birimlere gerekli talimatları verdim. Kısa süre içinde bir ekip kurularak yağmur suyu hasat projesini uygulamaya koyacağız" diye konuştu.