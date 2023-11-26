Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti, D-650 Yolu Trafiğe Kapandı

Kontrolden çıkan tır, bariyeri yıkarak karşı yöne geçti

D-650 kara yolu trafiğe kapandı

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda kontrolden çıkan tır bariyeri yıkarak karşı şeride geçti. Tır sürücüsünün yaralandığı kazada trafik çift yönlü olarak kapandı, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

D-650 kara yolu Devebağırtan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak kapatıldı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırı bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döner hususa ilişkin inceleme başlatıldı.