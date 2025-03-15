40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi

Ziyarete damga vuran görüntü! İmamoğlu'nu elleri arkada bekledi
Trump'ın 43 ülkeyi içeren yasak listesi sızdı! Putin çıldıracak

Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çıldıracak
Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Şinasi Yurtsever'e veda! Annesinin ağzından tek kelime döküldü

Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek zorunlu oluyor

Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek zorunlu oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kıyafetlerde kullanılan derilerin hangi hayvandan üretildiğini belirtmek artık zorunlu hale geliyor. Hazırlanan tebliğ taslağına göre artık deri ürünlerin hangi hayvan türünden elde edildiği, ürün etiketlerinde açıkça belirtilmek zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan düzenlemeyle dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilgilendirme bulunacak. Ticaret Bakanlığı, konuya ilişkin "Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı" hazırladı. Taslakla hayvansal menşeli parçalar içeren ürünlerin, hangisinden elde edildiği konusunda tüketicilerin tam ve doğru bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle tüketicilere ürün içeriği hakkında daha fazla bilgi sunulması hedefleniyor.

YANILTICI BİLGİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Ayrıca, hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilmesi planlanıyor. Hazırlanan taslağa göre, hayvansal parça içeren tüketici ürünlerinin etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede, bu parçanın hangi hayvandan elde edildiğine dair bilgilendirmenin yer alması zorunlu olacak. Bu bilgilendirme, Türkçe ve en az 12 punto büyüklüğünde yapılacak. Uzaktan iletişim araçlarıyla yapılan satışlarda da bilgilendirme, ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulacak. Böylece örneğin, dana, domuz ya da koyun derisinden üretilen eşyalar hakkında tüketici bilgi sahibi olacak. Bilgilendirme, satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde gerçekleştirilecek. Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi Bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarını kapsayacak.

TÜKETİCİLER DAHA BİLİNÇLİ HAREKET EDECEK

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, düzenlemenin gerek tüketicilere gerekse piyasaya olumlu yansıması bekleniyor. Tüketiciler de söz konusu ürünleri satın alırken daha bilinçli tercihte bulunabilecek. Bu ürünlere yönelik bilgilendirme zorunluluğunun getirilmesiyle şeffaflığın artması ve firmaların içerik konusunda daha sorumlu hale gelmesi bekleniyor. Değişikliğin, üreticiler açısından da uzun vadede etik ve sürdürülebilir üretim anlayışını güçlendirmesi öngörülüyor. Kısa süre içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen tebliğ taslağıyla firmalara, getirilen düzenlemelere uyum sağlamaları için geçiş süreci tanınacak. Öte yandan, düzenleme sonrasında tedarik sürecinde ve ürün fiyatlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanması beklenmiyor.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Yaşam
img

Trump şimdi de dünyanın en büyük 2. ülkesine göz dikti
img

Mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayan kızların akıbeti belli oldu
img

Okulda ısınırken vücudunun yarısı yandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde yeraltı dünyası buluştu

Son kabadayı'nın cenazesinde yeraltı dünyası buluştu
Kesme altın sahipleri son kararla ortada mı kaldı?

Deste deste para vererek aldıkları altın hurdaya çıkabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem ettirecek görüntüler
Bakan Güler'den PKK'ya rest: Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz

"Öcalan'ın metninde yok, böyle bir şey asla ve asla olamaz"

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.