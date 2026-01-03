Haberler

Kırşehir'de Üzüm Hasadı Karla Buluştu

Güncelleme:
Kırşehir'in Kervansaray Mahallesi'nde Sait Yanık, bahçesindeki üzümleri doğal yolla koruyarak eksi 10 derecede topladı. Üzümlerinin etrafını poşetle sararak kargalardan koruyan Yanık, ağır kış koşullarına rağmen 3 salkım üzümünü başarıyla hasat etti.

KIRŞEHİR'de yaşayan Sait Yanık (68), bahçesindeki asmalarda yetiştirdiği üzümleri doğal yollarla koruyup, eksi 10 derecede topladı.

Merkeze bağlı Kervansaray Mahallesi'nde yaşayan Sait Yanık, yaz mevsiminde bahçesindeki asmalarda yetiştirdiği üzümleri toplamadı. Olgunlaşan üzümlerin etrafını poşetle muhafaza altına alan Yanık, yaklaşık 50 salkım üzümü dalında bıraktı. Kış aylarının sert geçtiği bölgede, üzüm salkımlarının büyük kısmı kar ve dondan etkilenmeden korundu. Ancak kargaların zarar vermesi nedeniyle sadece 3 salkım sağlam kaldı. Diğer yandan kar yağışının ardından bölgede hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Sait Yanık, kalan üzümleri kar yağışına rağmen bahçeye inerek dalından topladı. Sait Yanık, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde; Yanık'ın üzümleri, poşetten çıkarıp dalından kopararak topladığı görüldü.

Haber-Kamera: KIRŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
