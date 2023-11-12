Kıbrıs Gazisi İzzet Talay'ın cenazesi Hacılar'da defnedildi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İzzet Talay (70) toprağa verildi.

Hacılar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şeker hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü evinde yaşamını yitiren İzzet Talay için Hacılar Cami Kebir'de cenaze töreni düzenlendi.

Namazın ardından Talay'ın cenazesi defnedildi.

Cenaze törenine, Talay'ın ailesi ve yakınları, Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erhan Özçelik, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.