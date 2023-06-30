Kavurucu sıcaktan bunalanlar Sinek Çayı ve Kanyonu'nda serinliyor

DİYARBAKIR Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Sinek Çayı ve Kanyonu, bayramda bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyenleri ağırlıyor.

Kaplıcaları, Sinek Çayı ve Kanyonu, Yabanardı ve Şeyhandede şelaleleri ile dikkat çeken Çermik, bayramda kavurucu sıcaklardan bunalanları ağırlıyor. Doğa harikası çay, Diyarbakır ve ilçelerinden gelenler dışında bölge illerinden gelen ziyaretçilerine de ev sahipliği yapıyor. Çaya ailesiyle gelen ziyaretçilerden Mehmet Özavcı, "Sinek Çayına geldik. Çoluk, çocuk, torunları buraya getirdim. Burası güzel bir yer. Oturduk yemeğimizi, karpuzumuzu yedik. Başka bir yere gitmeyen buraya geliyor" dedi. Ailesiyle Sinek Çayına gelen Rıdvan Karadurduoğlu, suyun berrak ve soğuk olduğunu söyledi.

"Burası gerçekten görülmeye değer bir yer"

Aile ile güzel zaman geçilecek yer olduğunu belirten Karadurduoğlu, "Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz. Diyarbakır'ımız zaten güzel bir şehir. Burası gerçekten görülmeye değer bir yer. Gelirken aklımda soru işareti vardı. Arkadaşlardan duymuştuk ama gerçekten doğal güzelliği de muazzam" diye konuştu. Sinek Çayı ve Kanyonunda işletme sahibi olan Nebi Karamehmetoğlu da, ilçenin kaplıca bölgesi olması ve soğuk sularının olmasından dolayı çoğu insanın tercih ettiği yer arasında olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, çevre il ve ilçelerden yoğun bir şekilde ziyaretçilerin geldiğini aktaran Karamehmetoğlu, "Çocuklar suya giriyorlar. Sakin, çocuklar için uygun yerler var. Tehlikeli yerlerde izin vermiyoruz. İnsanlar konaklayıp dinleniyorlar. 9 gün bayram yoğunluğu. Burası akşama kadar ana baba günü olacak. 9 gün çok yoğun olacağız" şeklinde konuştu.