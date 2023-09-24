Kastamonu'da Arıza Yapan Kamyonla Çarpışan Otomobil Alev Aldı
Kastamonu'da park halinde arıza yapan bir kamyon, arkadan çarpan otomobilin şarampole yuvarlanmasına ve alev almasına neden oldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'da arıza yapan park halindeki kamyona arkadan çarpan otomobil, şarampole yuvarlanarak alev aldı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Seydiler-Ağlı karayolu üzerinde arıza yapan park halindeki 57 EA 918 plakalı kamyona arkadan çarpan Murat Bilgi idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Ardından alev topuna dönen otomobilde sürücü, araçtan çıkarak kurtuldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralanan sürücü Murat Bilgi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası yanmaya başlayan otomobil ise, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza sebebiyle Seydiler-Ağlı karayolunda trafik tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU