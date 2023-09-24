Kastamonu'da Arıza Yapan Kamyonla Çarpışan Otomobil Alev Aldı

Kastamonu'da park halinde arıza yapan bir kamyon, arkadan çarpan otomobilin şarampole yuvarlanmasına ve alev almasına neden oldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.