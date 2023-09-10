Kars'ta baraj suyu çekildi, eski karayolu ortaya çıktı

Kars'ta baraj suyu 20 metre çekildi

Eski Kars- Erzurum karayolu ortaya çıktı

KARS - Kars'ta baraj suyu 20 metre çekildi. Baraj suları çekilince eski Kars- Erzurum karayolu da ortaya çıktı.

Hava sıcaklığı ve kuraklık Kars'ı da vurdu. Karakurt Barajı'nın suları 20 metre çekilirken, eski Kars-Karakurt Erzurum karayolunun sular altında kalan ana yolu ile yeniden görünmeye başladı.

Baraj gölü suları altına kalan ağaçlar ve ile birlikte eski yerleşim yerlerini gün yüzüne çıkmaya başladı. Özellikle baraj suların iz oluşturduğu bölgelerde kuraklığın ne kadar etkili olduğu gözler önüne serildi.

Çevre sakinlerinden Timuçin Güney, kuraklık ve aşırı sıcaklardan dolayı suların hızla çekildiğini belirterek, "Bu duruma çok alışık değiliz. Böyle giderse sular daha da çekilecek gibi görünüyor" dedi.