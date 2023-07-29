Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'ne Yoğun Bakım Ünitesi Eklendi

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi'nde açılan tam donanımlı ameliyathane ve merkezi sterilizasyon sistemine yoğun bakım ünitesi de eklendi. Can dostlara daha iyi hizmet verebilmek için tesise yoğun bakım ünitesi de eklendi.

Karabağlar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı Merkezi'nde açılan tam donanımlı ameliyathane ve merkezi sterilizasyon sistemine yoğun bakım ünitesi de eklendi.

Karabağlar Belediyesi, sokaktaki sahipsiz hayvanlar için Uzundere, Nazım Hikmet veya Üçyol Uğur Mumcu Parkı olmak üzere 3 noktadaki Hayvan Sağlığı Merkezi'yle hizmet veriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu Uzundere'deki merkeze geçen yıl tam donanımlı ameliyathane ve sterilizasyon sistemi kazandırılmıştı. Can dostlara daha iyi hizmet verebilmek için tesise yoğun bakım ünitesi de eklendi. Yoğun bakım ünitesinde tam otomatik oksijen konsatatörlü, ısı ayarlı, uzaktan sensörle kontrol edilebilen yoğun bakım kafesleri yer alıyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, insanlar gibi sokaktaki hayvanların da yaşamlarını sürdürürken türlü zorluklarla karşılaştıklarını vurguladı. Yaşadıkları sıkıntıları çözmek ve dünya standartlarında sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak istediklerini belirten Başkan Selvitopu, "Bu anlayışımız doğrultusunda geçen yıl Uzundere'deki merkezimizde örnek bir yatırımı devreye almıştık. Bütçe olanaklarımız ölçüsünde tesisi geliştirerek, hizmetin kalitesini artırıyoruz. Bu bakış açısıyla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.