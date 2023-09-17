Kahramanmaraş'ta bir tamir ustası, kullanılmaz hale gelen eşyalara yeniden hayat veriyor. Tarihi kapalı çarşıda 50 yıldır eskimiş eşyaları yeniden kullanıma kazandırdığını söyleyen 63 yaşındaki Orhan Yoğun, "İnsanların hem ekonomik olarak rahatlamasını hem de mutlu olmalarını sağlıyorum" dedi.

Kahramanmaraş'ta eski eşyalar yeniden hayat buluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir tamir ustası, kullanılmaz hale gelen eşyalara yeniden hayat veriyor.

Tarihi kapalı çarşıda 50 yıldır eskimiş eşyaları yeniden kullanıma kazandırdığını söyleyen 63 yaşındaki Orhan Yoğun, "İnsanların hem ekonomik olarak rahatlamasını hem de mutlu olmalarını sağlıyorum" dedi.

İnsanlara faydalı olmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Yoğun, "50 yıldır bu işi yapıyorum. Burada yaptığımız iş geri dönüşüm dediğimiz eskimiş, kulpları kopmuş olan eskiyi parlatarak her şeye hayat veriyoruz. Burada tencerenin parlaması, çaydanlıkların tamiri, parlaması ve çeşitli tamiratlar yapıyorum. Boş kalmamak için her şeyi yapıyorum. İnsanlara faydam olsun diye uğraşıyorum. Burada herkes çok memnun" ifadesini kullandı.

Yoğun, "Normalde insanlar bir çaydanlığı 500-1000 TL'ye alırken ben burada eski çaydanlığı 50-100 TL 'ye parlatarak yenileyerek veriyorum. Hem ekonomik olarak zora düşmüyorlar hem de manevi olarak mutlu olmalarını sağlıyorum. Buda beni daha çok mutlu ediyor. Eskimiş olan ne varsa onu yenileyip tekrar kullanılması bu bana ayrı zevk veriyor. İnsanların bana burada dua etmesi çok güzel. İnsanların hem Türkiye ekonomisine, hem kendi ekonomisine faydalı olmak için ellerinden geleni yapmalarını istiyorum" dedi.