İznik Gölü'nde Serinlemek İçin Tekneden Atladı, Kayboldu
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Bursa'nın İznik ilçesinde, serinlemek amacıyla tekneden göle atlayan Feridun Ulu kayboldu. Arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ulu'nun Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı bir hakem olduğu belirtildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde, serinlemek için tekneden göle giren kişi kayboldu.
Arkadaşlarıyla tekneyle İznik Gölü'ne açılan Feridun Ulu (60), serinlemek amacıyla göle atladı.
Ulu, bir süre sonra gözden kaybolunca ve geri dönmeyince, arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, bot ile arama kurtarma çalışması başlattı.
Feridun Ulu'nun, Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı hakem olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Şenol Poyraz - Yaşam