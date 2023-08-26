İznik Gölü'nde Serinlemek İçin Tekneden Atladı, Kayboldu

Bursa'nın İznik ilçesinde, serinlemek amacıyla tekneden göle atlayan Feridun Ulu kayboldu. Arkadaşları durumu Jandarma ekiplerine bildirdi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ulu'nun Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı bir hakem olduğu belirtildi.