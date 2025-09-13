'30 gün içinde hamile kalana beyaz eşya' kampanyası ülkeyi birbirine kattı
İsveç'te bir elektronik zincirinin, beyaz eşya alışverişi yapan kadınlara "30 gün içinde hamile kalmaları" halinde para iadesi vaat etmesi, ülke genelinde büyük tartışmalara yol açtı. Düşen doğum oranlarına dikkat çekmeyi amaçlayan kampanya, kadınların bedeninin ticari bir araç olarak kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
İsveç'te faaliyet gösteren Norveç merkezli elektronik perakende devi Power, kadın müşterilerine yönelik sıra dışı bir kampanya başlattı.
30 GÜN İÇİNDE HAMİLE KALANA BEYAZ EŞYA
20 yaşını geçmiş kadınların mağazadan yaptıkları beyaz eşya alışverişinin ardından 30 gün içinde hamile kalmaları durumunda, harcadıkları parayı hediye çeki olarak geri alma fırsatı tanınıyor.
AMAÇ: DÜŞEN DOĞUM ORANLARINA DİKKAT ÇEKMEK
Bu kampanyadan faydalanmak isteyen kadınların, hamileliklerini alışveriş tarihinden sonraki 30 gün içinde belgelemeleri gerekiyor. Resmi tıbbi raporla hamilelik durumu kanıtlandıktan sonra, Power alışveriş bedelini müşteriye geri ödüyor. Firma, bu teşvikle İsveç'te düşen doğum oranlarına dikkat çekmeyi hedefliyor ve kampanyayı "bebek bonusu" olarak tanımlıyor.
BÜYÜK TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Ancak kampanya, ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Reklamlarda pozitif hamilelik testi görsellerinin kullanılması ve hamile kalmanın adeta bir alışveriş koşulu gibi sunulması, pek çok kişiden eleştiri aldı. İsveç Reklam Ombudsmanı'na yapılan yoğun şikayetler, kampanyanın kadınların bedenini ticari bir araç olarak kullanması nedeniyle etik açıdan sorgulanmasına neden oldu.
TOPLUMSAL CİNSİYET HASSASİYETLERİNE ZARAR VERİYOR
Uzmanlar ve eleştirmenler, bu tür bir pazarlama stratejisinin kadınların hamilelik sürecini bir pazarlık unsuru haline getirdiğini ve toplumsal cinsiyet hassasiyetlerine zarar verdiğini belirtiyor. Kadınların bedeni üzerinden yapılan kampanyaların, uzun vadede olumsuz sosyal etkiler yaratabileceği uyarısında bulunuyorlar.