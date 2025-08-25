İşte 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri belli oldu.
İŞTE ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ
Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam