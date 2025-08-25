İşte 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri

İşte 30 Ağustos'ta ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak toplu ulaşım hizmetleri belli oldu.

İŞTE ÜCRETSİZ OLACAK TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu seferleri ücretsiz olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler

Hasan Şaş'tan Barış Alper'e zehir zemberek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum

Emre Belözoğlu: Bunu bilerek yapmalarını onlara hiç yakıştıramıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.