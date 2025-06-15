İstanbul'da Hafta Sonu Maltepe Sahili'nde Yoğunluk

İSTANBUL'da sıcak havayı fırsat bilenler Maltepe Sahili'ne akın etti. Birçok aile yeşil alanlarda piknik yaparken çocuklar parklarda oynadı, sahil yolunda bisiklet sürdü. Bazıları gölge alanlarda hamak kurarak dinlenirken bazıları ise spor yapmayı tercih etti.

İstanbul'da etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler hafta sonu tatilinde çocuklarıyla park ve sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan olan Maltepe Sahili'nde yoğunluk oluştu. Kimi yürüyüş yaparak temiz havanın tadını çıkarırken, bazıları çimlere serdiği örtüde ailesiyle piknik yaptı. Çocuklar parkta oynayarak eğlenirken bazıları sahil yolunda bisiklet sürdü. Gölge alanları değerlendirenler hamak kurarak dinlenmeyi tercih etti. Bazıları bisikletleriyle sahili turlarken bazıları ise deniz manzarasında sohbet etmeyi tercih etti.

'BUGÜN PİKNİK YAPMAYA GELDİK'

Ailesiyle pikniğe gelen Şengül Köroğlu, "Her hafta sonu buraya geliyoruz. Hava güzel, çocukları eğlendiriyoruz. Güzel oluyor" derken Alkan Gülender, "Maltepe Sahili'ne fırsat buldukça geliyoruz. Ferah bir yer, burayı seviyoruz. Bugün piknik yapmaya geldik ama bazen kahvaltı içinde geliyoruz. Kızım da çok seviyor, ailemde çok seviyor" diye konuştu.

'FIRSAT BULDUKÇA GELİYORUZ'

Fırsat buldukça Maltepe sahiline geldiğini belirten Rıdvan Akıncı, "Hava çok güzel, sahil çok güzel. Çoluk çocuk hep beraber geliyoruz, spor yapıyoruz. Her hafta gelemiyoruz, fırsat buldukça geliyoruz. Bazen piknik yapmak için, bazen de sahilde yürümek için geliyoruz" dedi.