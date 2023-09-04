İstanbul'da düzenlenen Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi

İstanbul'un yoğun ilgi ve katılım gösterdiği 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları, dopdolu geçen beş günün ardından sona erdi. Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirildi ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçı canlı olarak yayınlandı. Şampiyonluk coşkuyla kutlandı.

Beylikdüzü'nde '10. Barış ve Sevgi Buluşmaları' sona erdi

İSTANBUL, (DHA)- Beylikdüzü'nde gerçekleşen '10. Barış ve Sevgi Buluşmaları?, beşinci gün etkinliklerinin ardından sona erdi. Şarkıcı Melek Mosso'nun kapanışını yaptığı festivalin son gününde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçı da canlı olarak etkinlik alanında yayınlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ile başlayan ve beş gün boyunca birçok etkinliğe ev sahipliği yapan 10. Barış ve Sevgi Buluşmaları sona erdi. Festival boyunca Ümit Nar moderatörlüğündeki 'Sahaf Söyleşileri' son gününde yazar Merve Yakut'u ağırladı. Pelin Batu moderatörlüğünde gerçekleşen ve her gün farklı bir konuda alanında uzman isimlerin katıldığı 'Cumhuriyetin 100. Yılı' temalı 'Çardak Altı Sohbetleri'nin son gün konukları ise Prof. Dr. Hakan Akbulut, gazeteci İpek Özbey ve komedyen Cem Eroğlu oldu. Festivalin son gününde aynı zamanda spor turnuvalarının finali de gerçekleşti. Streetball, masa tenisi ve tavla turnuvalarında dereceye giren yarışmacılar, madalya ve ödüllerini Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın elinden aldı.

ÇARDAK ALTI SOHBETLERİ'NİN SON GÜNÜNDE MEDYA KONUŞULDU

Çardak Altı Sohbetleri'nin son gününde; Prof. Dr. Hakan Akbulut, gazeteci İpek Özbey ve komedyen Cem Eroğlu 'Cumhuriyetin 100. Yılı Medya' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuklar söyleşide; gazetecilik, Türkiye siyaseti ve medyanın durumuna ilişkin değerli paylaşımlarda bulundu. Söyleşi sonunda katılımcılara teşekkür ederek çiçek ve plaket takdiminde bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Cumhuriyetin 100'üncü yılında barışı ve sevgiyi tüm evrene göndermek için bir aradayız. Beylikdüzü özgür düşünen insanların memleketi. Az önce konuşmacılarımız sohbet esnasında devrimden bahsetti. Devrim yapacaksak Beylikdüzü'nden yapacağız. Türkiye'nin ikinci yüzyılından çok umutluyum' diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK BAYRAKLARLA KUTLANDI

Festivalin kapanışını ise müzisyen Melek Mosso yaptı. Etkinlik alanını dolduran dinleyiciler Mosso'nun şarkılarıyla keyifli bir akşam yaşadı. Konserin sonunda ise A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Sırbistan ile oynadığı final maçı ekrana yansıtıldı. Maç sonucunda gelen şampiyonluğu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eşi Zehra Çalık ve Melek Mosso katılımcılarla birlikte ellerinde bayraklarla sahnede kutladı. Çalık, 'Festivallerin aman yapılmasın dendiği bir ortamda Beylikdüzü'nde barışın ve sevginin tohumlarını ekmeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Barış ve Sevgi Buluşmaları'na yakışır bir etkinlik düzenledik. Cumhuriyetimizden, Atatürk'ten asla vaz geçmeyeceğiz. Cumhuriyetin değerlerine de sahip çıkan sanatçıları da baş tacı yapacağız' ifadelerini kullandı.