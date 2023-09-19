İspir'de Panayır Savurganlığı Devam Ediyor

Erzurum'un İspir ilçesinde panayır savurganlığı devam ediyor.

İlçede birçok belediye hizmeti ekonomik gerekçelerle yapılmazken organizatör Belediye Başkanı ilçede bir hafta boyunca gece gündüz şölen düzenliyor.

Ülke genelinde ki ünlü sanatçıların hemen her gün konser verdiği ilçede vatandaş evine gidecek yok bulamazken yapılan savurganlık ilçe halkının tepkisini topluyor.

Görev yaptığı sürede yaptığı hizmetlerden çok düzenliği konser organizasyonlarla gündemde olan İspir Belediye geleneksel panayırı da bu anlamda fırsata çevirdi. Yıllardır yapılan İspir Deri Pazarı Panayır etkinliklerinin amacından uzaklaştığını anlatan vatandaşlar, "Bu bölgenin ticari etkinliklerinden biriydi. Ancak son yıllarda bunu eğlenceye dönüştürdüler. Adı deri ve festivalde deriyle ilgili tek bir etkinlik yok. Halay çekerek sorunlar çözülmüyor. Mahallemize gidecek yol bulamazken böylesi etkinliklere milyonlar harcanmasını doğru bulmuyoruz. Bu festival için belediye ne kadar bütçe harcadı İspir halkına açıklanmasını istiyoruz" diye konuştular. - ERZURUM