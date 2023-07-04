Isparta'da park halindeki araca giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Isparta'da park halindeki bir otomobile giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yılan, şehir merkezinden uzak bir yere salındı.