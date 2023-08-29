İskenderun Gençlik Merkezi'nde Yaz Kursları Veda Şenliği

İSKENDERUN Gençlik Merkezi'nde yaz boyu kurslara katılarak eğitimler alan gençler, geliştirdikleri projeleri ve aldıkları eğitimle ilgili ürünleri veda şenliğinde sergiledi.

İskendernu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, öğrenciler veliler ve davetliler katıldı. DENEYAP Türkiye, futbol, akıl ve zeka oyunları, Kuran-ı Kerim, inovasyon, voleybol, resim, badminton, kort tenis, ahşap yakma, takı tasarım, ebru sanatı, piyano, gitar, bağlama gibi spordan sanata, müzikten inovasyona kadar çeşitli kurslara katılan gençler etkinlikte bir araya geldi. İskenderun Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Keskin, "Her yaz döneminde olduğu gibi bu yaz döneminde de gençlerimiz için en eğlenceli ve en eğitici kurslarımızla yaz tatilimizi dolu dolu geçirdik. Spordan sanatsal alanlara kadar pek çok farklı alandaki kurslarımızla öğrencilerimizin sosyal ve kültürel anlamda kendilerini geliştirerek hayallerine bir adım daha yaklaşmalarına katkı sağladık. Yoğun katılımın olduğu ve memnuniyeti yüksek bir program yaptığımız için son derece gururlu ve mutluyuz" dedi. (DHA)