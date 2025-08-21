İşitme Engelli Çift, Kendi Ürettikleri Ürünleri Turistlere Satıyor

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan işitme engelli ve konuşamayan Aniş (64) ile Osman Ertaş (70) çifti, kendi ürettikleri peynir, yaprak gibi ürünleri, fiyatlarını yazdıkları kağıtları bölgeye gelen turistlere gösterip satışını yapıyor. Aniş Ertaş, "Geçerken beni görüyorlar. Ben de onlara kağıt gösteriyorum, satıyorum" dedi.

Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde yaşayan Aniş ve Osman Ertaş çifti, 30 yıl önce evlendi. İkisi de işitme engelli ve konuşamayan çift, hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Beslediği büyükbaş hayvanlardan elde ettiği sütle, peynir ve yoğurt yapan Aniş Ertaş, ürettiği ürünleri bölgeyi ziyaret etmeye gelen yerli ve yabancı turistlere satarak, geçimini sağlıyor. Turistlerin kendisini anlayabilmesi için yaprak, süt, peynir ve yoğurt gibi ürünleri fiyatlarıyla birlikte kağıtlara yazan Aniş Ertaş, kağıtları göstererek satış yapıyor. Ertaş, "Süt, peynir yapıyorum. Buraya çıkarıp gösterip, satıyorum. Arabalar geliyor ve kağıt tutuyorum. Sütü yaparken yoruluyorum. Peynir ve yoğurt yapıyorum. Kocam odun getiriyor. İnek sağıyor. Hayvanları temizliyor. Oturup kalkarken dizlerim ağrıyor. Geçerken beni görüyorlar. Ben de onara kağıt gösteriyorum, satıyorum. Alıyorlar" ifadelerini kullandı.

'İNEĞİ SAĞIYORUZ, KAYNATIYORUZ VE SATIYORUZ'

Osman Ertaş ise "Ot biçip ineklere getiriyorum. Eskiden inşaat işiyle uğraşıyordum. Paraları hanım biliyor, ben çok bilmem. 2 torunum 1 oğlum var. İlk hanımım ameliyat olduktan sonra öldü. Gezdim ve baktım ondan sonra Aniş'le evlendim. Eşim mantıyı iyi sıkar, ekmeği iyi pişirir. İneği sağıyoruz, sütünü kaynatıyoruz ve satıyoruz. Dizlerim ağrıyor. Krem çalıp, hap içiyorum" dedi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Samed Aydın SUN/KAYSERİ,