Ishak Kuşu Tedavi Edilerek Doğaya Bırakıldı
ANKARA'da geçen ay sokakta yaralı halde bulunan ve en küçük baykuş türü olan ishak kuşu, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Çankaya ilçesine bağlı Koru Mahallesi'nde 5 Temmuz'da bir kişi tarafından yaralı ve hareketsiz halde bulunan ishak kuşu, Simurg Kuş Yuvası Derneği'ne götürüldü. Ağaç dalından düşerek yaralandığı tahmin edilen 15 santimetre boyunda, 79,3 gram ağırlığındaki kuş, veteriner gözetiminde tedaviye alındı. Uygulanan medikal tedaviyle sağlığına kavuşan ishak kuşu, rehabilitasyon sürecinin tamamlanması ardından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
