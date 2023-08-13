Kastamonu'da perseid meteor yağmurunu izlemek için Ilgaz Dağı'na akın eden vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kamp kurarak keyifli zaman geçirdi. Türkiye'nin çoğu yerinden çıplak gözle seyredilebilen perseid meteor yağmuru başladı. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nın eteklerinde kamp kurdu. Kamp kurarak gecenin tadını çıkartan vatandaşlar, bir yandan çaylarını yudumlarken diğer yandan perseid meteor yağmurunu izledi. Saat 21.00'dan gün doğumuna kadar net olarak gözükmesi beklenen görsel şölenin yılda sadece bir defa gerçekleştiği bilinirken, uzmanlar şehir ışıklarından uzak karanlık bölgeleri tercih edenlerin saatte yaklaşık 100 meteoru gözlemleme fırsatı yakalayabileceğini belirtiyor.

Ilgaz Dağı'nda soğuk havaya rağmen meteor yağmurunu izlediler

Seda Özdemir: "Yıllardır bu anı çok merak ediyorduk, eşim ile birlikte izlemeye geldik"

Sinan Kendirci: "Ilgaz Dağının havasında çayımızı içerken bir yandan da göktaşı yağmurunu izliyoruz"

KASTAMONU - Kastamonu'da perseid meteor yağmurunu izlemek için Ilgaz Dağı'na akın eden vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kamp kurarak keyifli zaman geçirdi.

Türkiye'nin çoğu yerinden çıplak gözle seyredilebilen perseid meteor yağmuru başladı. Gökyüzünü aydınlatan meteor yağmurunu izlemek isteyen vatandaşlar, Kastamonu'nun Ilgaz Dağı'nın eteklerinde kamp kurdu. Kamp kurarak gecenin tadını çıkartan vatandaşlar, bir yandan çaylarını yudumlarken diğer yandan perseid meteor yağmurunu izledi. Soğuk havaya aldırış etmeden 10 derece sıcaklıkta perseid meteor yağmurunu izleyen vatandaşlar, birbirleriyle sohbet ederek keyifli zaman geçirdiler. Saat 21.00'dan gün doğumuna kadar net olarak gözükmesi beklenen görsel şölenin yılda sadece bir defa gerçekleştiği bilinirken, uzmanlar şehir ışıklarından uzak karanlık bölgeleri tercih edenlerin saatte yaklaşık 100 meteoru gözlemleme fırsatı yakalayabileceğini belirtiyor.

"Arkadaşlarımızla birlikte Kastamonu kırsalında perseid meteor yağmurunu izlemeye geldik"

Arkadaşlarıyla birlikte Kastamonu kırsalında perseid meteor yağmurunu izlemeye geldiklerini belirten amatör olarak Astrofotoğrafçı Murat Helvacıoğlu, "Bu akşam 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece, perseid göktaşı yağmurunun en yoğun olduğu gece. Perseid göktaşı yağmuru, Dünya'nın yakınlarından geçen Swift-Tuttle isimli kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı materyallerin Dünyaya girmesiyle oluşuyor. Bıraktığı toz ve gaz parçacıkları Dünya atmosferinden girerek yanarak yok oluyor. Bunu bizlerde göktaşı yağmuru şeklinde gözlemliyoruz. Saatti 120 adede kadar çıkabileceği belirtiliyor ama pratikte bizler bu kadar gözlemleyemedik. Bizlerde, bu akşam arkadaşlarımızla birlikte Kastamonu kırsalında böyle bir etkinlik yapalım istedik. Hem merakımız gitsin hem de bir araya gelmişken güzel muhabbet edelim istedik. O nedenle burada olmaktan mutluyuz" dedi.

"Soğuk havaya rağmen bu güzellikleri izlemeye çalışıyoruz"

Ilgaz Dağı'nda havanın bir hayli soğuk olduğunu söyleyen Helvacıoğlu, "Gerçi bu Kastamonu'nun rutin havası ama Türkiye'nin sıcaklıkla kavrulduğu zamanda baya soğuk oluyor. Kastamonu'da şu anda çiğ problemi var. Optik aletlerimiz bir hayli çiğ ile kaplandı. Ağustos ayında 10 derece sıcaklıkta arkadaşlarımızla bir aradayız. Burada bu güzellikleri izlemeye çalışıyoruz. Bundan mutlu da oluyoruz. Çektiğimiz soğuğa da değiyor" diye konuştu.

"Şu ana kadar 20 tane civarında gözlemledik."

Perseid meteor yağmurunu izlerken çok heyecanlandığını ifade eden Seda Özdemir ise, "Yıllardır bu anı çok merak ediyorduk. Bugünde burada böyle bir etkinlik olduğunu öğrendik. Eşim ile birlikte izlemeye geldik. Çok heyecanlı, şu ana kadar 20 tane civarında gözlemledik. Büyükleri var, küçükleri var. Çok koyu sarı renkli olanları var. Herkese tavsiye ediyorum. Çok heyecanlı bir akşam" şeklinde konuştu.

"Ilgaz Dağının havasında çayımızı içerken bir yandan da göktaşı yağmurunu izliyoruz"

Ilgaz Dağının havasında çaylarını içerken bir yandan da göktaşı yağmurunu izlediklerini belirten Sinan Kendirci de, "Murat arkadaşımız ile birlikte yıllardır tanışıyoruz. Murat, amatör astrolok. Bu kendisindeki merakı bizlere de geçirdi. Bu akşamda bizlere gözlem olacağını, göktaşı yağmuru olduğunu söyledi. Bizlerde Ilgaz Dağının eteklerine geldik. Hem Ilgaz Dağının havasında bir yandan çayımızı içerken bir yandan da gökyüzünü izleyerek göktaşı yağmurunu izlemeye geldik. Çok keyif bir akşam. Biraz soğuk ama bu, Kastamonu'nun her zamanki soğuğu. Bu her şeye değiyor tabii ki, bu heyecan, bu kainattaki olaya şahit olmak bize de nasip oldu. Güzel bir akşam" ifadelerini kullandı.