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Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

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Usta sanatçı Edip Akbayram vefatından önce verdiği bir röportajda ülkedeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek "12.500 TL maaş alan, bir de ev kirası veren adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o" ifadelerine yer vermişti.

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, vefatından önce verdiği son röportajda Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve halkın geçim derdine dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"YAŞAYAN ÖLÜDÜR O"

Usta sanatçı, özellikle düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veren insanlara dikkat çekerek "12.500 TL maaş alan, bir de ev kirası veren adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o. Kahvaltıda zeytin, peynir, bal, kaymak göremez. Ben ondan dolayı mutsuzum" sözleriyle ekonomik şartların insan psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulamıştı. Sanatçının bu sözleri, vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökhan Eker:

Benden bahsetmiş. 61 yaşındayım her ay 25 yaşındaki ev sahibinin kapısına gidip merhamet dileniyorum ve her defasında işte bu ay patlayacak ağzına geleni sayacak diyorum. ağır da konuşuyor ama sonra allah razı olsun bu ay da beni idare etti deyip ayrılıyorum. O andan itibaren de bir sonraki ayı düşünüyorum. sakaryada en ucuz kira en uzak köşesinde şehrin 15 bin lira. emekli maaşı 15 bin lira. ne olur bu ay 10 bin vereyim çocuk okuyor ona da biraz göndereyim diyorum.

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

çok doğru demiş zaten edip Akbayram her zaman duyarlı konularda doğruyu konuşan dürüst sanatçıydı

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