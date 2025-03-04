Hayata gözlerini yuman Edip Akbayram'ın ekonomi yorumu yeniden gündem oldu

Türk müziğinin usta ismi Edip Akbayram, vefatından önce verdiği son röportajda Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara ve halkın geçim derdine dair çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

"YAŞAYAN ÖLÜDÜR O"

Usta sanatçı, özellikle düşük maaşlarla yaşam mücadelesi veren insanlara dikkat çekerek "12.500 TL maaş alan, bir de ev kirası veren adamın ruhsal durumunu düşünebiliyor musunuz? Yaşayan ölüdür o. Kahvaltıda zeytin, peynir, bal, kaymak göremez. Ben ondan dolayı mutsuzum" sözleriyle ekonomik şartların insan psikolojisi üzerindeki etkisini vurgulamıştı. Sanatçının bu sözleri, vefatının ardından sosyal medyada yeniden gündem oldu.