Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti

Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
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Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti
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Mersin'de bir şişe suyun 50 TL'ye satıldığı belediyeye ait bir plajda, yanlarında 10 şişe su getiren bir aile, "Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasak" denilerek içeri alınmadı. Olay esnasında oradaki bir görevlinin "Başkana selam söyle" demesi dikkat çekti.

Mersin'de yeni açılan belediyeye ait bir plajda, yanlarında getirdikleri 10 kiralık su nedeniyle bir aile içeri alınmadı. Girişte görevliler tarafından durdurulan aileye, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin yasak olduğu belirtildi. Plajda 500 ml'lik suyun 50 TL'ye satılması ise tepki çekti.

Olay, Mersin'de belediyeye bağlı olarak hizmet veren yeni bir plaj alanında meydana geldi. Yaz sıcağında serinlemek için plaja gelen bir aile, yanlarında getirdikleri çok sayıda şişe su nedeniyle içeriye alınmadı. Görevliler, uygulamanın belediye tarafından konulduğunu ve dışarıdan içecek sokulmasının yasak olduğunu belirtti.

BİR ŞİŞE SUYU 50 TL'YE SATIYORLAR

Plaj girişinde su satış fiyatının 50 TL olduğunu öğrenen aile, sıcak havada suya erişimin bu denli kısıtlanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan olay kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı "Temel bir ihtiyaç olan su ticari kazanca kurban edilemez" yorumlarında bulundu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarımtcbqnd4z8:

Vatandaşa bir şey diyemezsin suyunu getirir sanane,sen suyu 50 tlye satamazsın devletimiz sana gereğini yapar

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Haber YorumlarıALİ BEY:

DEVLETİMİZ TABİİKİ GEREĞİNİ YAPAR, 50 TL YE DEĞİLDE 100 E SAT DEMESİNDE.

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Haber YorumlarıMihlari:

ne olursa olsun çocuklarının ve hanımının yanında adam sıkıştırılmaz...

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Hem diyeceksin ki tövbe haşa ALLAHINI ÇAĞIR... sonrada haklı gibi davranacaksın... ALLAH seni bildiği gibi yapsın birde 2 çocuk babası olacaksın YAZIK birde mevla bunlara ekmek veriyor

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Haber YorumlarıRamazan Karakuş:

Dayı hayırdır

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Haber Yorumlarıvthkzmk9ts:

CHP ye oy verirseniz böyle şeylere maruz kalırsınız

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Haber YorumlarıAhmet Turhan Hava:

alıştılar kan emiciler halkın vampir gibi kanını emmeye. Ana Babalara sesleniyorum besmeleli çocuk kazanın yarın bir gün yetkili biri olur ise adaletle hükmeden helal yolla besmeleli kazanıldığı için. bu sözlerim dinine bağlı olanlara

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