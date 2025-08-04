Halk plajında belediye eliyle vatandaşa zulüm! Görevlinin pişkin tavırları pes dedirtti

Mersin'de yeni açılan belediyeye ait bir plajda, yanlarında getirdikleri 10 kiralık su nedeniyle bir aile içeri alınmadı. Girişte görevliler tarafından durdurulan aileye, dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin yasak olduğu belirtildi. Plajda 500 ml'lik suyun 50 TL'ye satılması ise tepki çekti.

Olay, Mersin'de belediyeye bağlı olarak hizmet veren yeni bir plaj alanında meydana geldi. Yaz sıcağında serinlemek için plaja gelen bir aile, yanlarında getirdikleri çok sayıda şişe su nedeniyle içeriye alınmadı. Görevliler, uygulamanın belediye tarafından konulduğunu ve dışarıdan içecek sokulmasının yasak olduğunu belirtti.

BİR ŞİŞE SUYU 50 TL'YE SATIYORLAR

Plaj girişinde su satış fiyatının 50 TL olduğunu öğrenen aile, sıcak havada suya erişimin bu denli kısıtlanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyada paylaşılan olay kısa sürede gündem olurken, çok sayıda kullanıcı "Temel bir ihtiyaç olan su ticari kazanca kurban edilemez" yorumlarında bulundu.