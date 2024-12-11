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Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini duyurmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından en son açıklanan yeni listede zeytinyağının yanı sıra peynir ve tereyağında hile yapan firmalar göze çarptı. İşte taklit ve tağşiş yapan ürünler listesi.

Taklit ve tağşiş yapan firmalar listesi merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, yağ markalarının olduğu birçok firmayı güncel olarak duyurmaya devam ediyor.

Son yayımlanan listede Manisa Akhisar'da yer alan "Kasap Erkan-Erkan Yöntem" adlı firmanın kıymasında tırnaklı eti tespit edildi.

SON LİSTEDEKİ HİLELERİN ÇOĞU İSTANBUL'DAN

Bakanlığın son listesinde İstanbul'dan birçok firma yer aldı. Sözcü Gıda ve Kozmetik adlı İstanbul Fatih'te faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği limon aromalı şeker ve çikolatalarda ilaç etken maddesi tespit edildi.

Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvatandaş:

mal varlıklarına el koyup tc vatandaşlığından acilen atılmalılar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

neredeyse hilesiz sağlığa zararsız hiç gıda yok en iyisi hileli gıdalar değil hileli olmayan alınabilecek gıdalar açıklansın

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Haber YorumlarıArif İnanç:

DENETLEMESİZ EKONOMİLER ÇÖKMEYE MAHKUMDUUR. GÜMRÜKDEN DÖNEN ÜRÜNLER NASIL IMHA EDILDI GOREN VARMI? TEKNOLOJININ EN KOLAY ERISILECEGIBYER DE IMHA EDILSE HEP GÖRÜRDÜK. Bizleri iyice enayi yerine almalarına musade diyorsunuz. Ama biz de sorun denetleyecek de denetlemek gerekiyor demek ki. Hata yapanı affetmek yok. Işten el cektireceksiniz. Yeter artık. Sağlıklı hiç bir sey yeme şansımız yok. Geri dönen ürünler de zehir var zehir arkadaşlar. Böcek yerine bizleri öldürmek için. Biz bu yola çıkmadık!

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