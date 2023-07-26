Gediz Tarhana Festivali'nde Müftülük Standı Büyük İlgi Görüyor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen 19. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde Müftülük tarafından açılan stant, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Müftülük, stantta dini çalışmalarını tanıtırken, Kur'an kursları yararına satış da yapıyor.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde 19. Geleneksel Gediz Tarhana Festivali'nde, vatandaşlara rehberlik etmek, Müftülüğün çalışmalarının tanıtımını gerçekleştirmek ve Kur'an kursları yararına satış yapmak için din görevlileri tarafından açılan stant vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Vatandaşların yoğun ilgisinden memnun olduklarını dile getiren İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Her yıl Temmuz ayında yapılan Tarhana Festivali'ne vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Bizde Müftülüğümüz olarak bu yoğun ilgiyi fırsat bilerek festivalde stant açarak müftülüğümüzün dini çalışmalarının, eğitim faaliyetlerinin tanıtımını yapmak ve Kur'an kurslarımız yararına döner, el işleri, kıyafet gibi ürünlerimizi satışa sunduk. Halkımız da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlarımızı, stantlarımızı ziyaret etmeye, kurslarımız yararına hayır yarışına dahil olmaya davet ediyorum" dedi. - KÜTAHYA