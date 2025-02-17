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Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu

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ATV ekranlarında Esra Erol'un programına konuk olan bir çiftin geçim sıkıntısı üzerine yaşadıkları tartışma dikkat çekti.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında bir çiftin geçim sıkıntısı nedeniyle yaşadığı tartışma, hem ekran başındakileri hem de stüdyodaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

"BOŞUNA MI ÇALIŞACAKSIN?"

Tartışma sırasında, eşlerden biri "Paramız yetmiyor." diyerek maddi sıkıntılardan bahsederken, diğeri "Ben de girerim işe. Çocuğu kreşe veririz." diyerek çözüm önerisinde bulundu. Ancak bu öneri, "Kreş kaç lira biliyor musun? Senin maaşın demek. Boşuna mı çalışacaksın?" yanıtıyla karşılık buldu.

"BİR KREŞ MAAŞA GİDİYORSA..."

Sosyal medyada hızla yayılan bu diyalog, artan yaşam maliyetleri ve kreş ücretlerinin yüksekliği konusundaki tartışmaları da beraberinde getirdi. Kullanıcılar, "Bir maaş kreşe gidiyorsa insanlar nasıl çalışacak?" ve "Çocuk sahibi olmak artık lüks mü?" gibi yorumlarla konuyu değerlendirdi.

Geçim sıkıntısı yaşayan çiftin tartışması programa damga vurdu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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