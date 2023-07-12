Fethiye'de Lavanta Hasadı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lavanta bahçesinde gerçekleştirilen hasat etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Fethiye Belediyesi, tarım alanında üreticilere destek olmak amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde üçüncü kez hasat yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Fethiye Belediyesince Yeşilüzümlü Mahallesi'nde tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde üçüncü kez hasat yapıldı.

Tarlaya yerleştirilen hatıra fotoğrafı köşesinde vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, gazetecilere, ilçenin turizm ve tarım alanında önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi.

Kooperatiflerle işbirliği yaparak bölgede tarımla uğraşan üreticilere destek olmak için mücadele ettiklerini belirten Karaca, şunları kaydetti:

"Daha önce coğrafi işaret aldığımız kaya inciri vardı. 6 bin metrekarede Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile işbirliği protokolü yaparak da incir dikimi gerçekleştirmiştik. Önümüzdeki süreçte o da hasat edilecek. Fethiye Belediyesi olarak 180 dönümlük arazi üzerinde tarıma destek olabilmek adına o bölgelerde birçok ürün dalında ekim ve dikim yapıyoruz. Bu yıl sadece zeytinden 1 tonun üzerinde zeytinyağı elde ettik. Bunu da depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlara dağıttık."

Hasat etkinliğine, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi Başkanı Çiğdem Karaca, Yeşilüzümlü Mahalle Muhtarı Erkan Arıcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.