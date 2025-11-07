Türkiye futbol kamuoyu, son günlerde yaşanan geniş çaplı bahis operasyonuyla sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 hakem, Eyüp spor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa spor'un eski başkanı Mehmet Fatih Saraç hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Peki, Fatih Saraç kimdir? Fatih Saraç neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

FATİH SARAÇ KİMDİR?

Mehmet Fatih Saraç, iş, medya ve spor dünyasında uzun yıllardır tanınan bir isimdir. Kamuoyunda "Alo Fatih" olarak bilinen Saraç, hem ticaret hem de futbol yönetimi alanında görevler üstlenmiştir.

FATİH SARAÇ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Fatih Saraç, 16 Temmuz 1960 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.

Saraç, Türkiye'nin önde gelen perakende markalarından BİM ve A101'in kurucu ortakları arasında yer almıştır. 2012 yılında UCZ Mağazacılık A.Ş.'yi kurarak perakende sektöründe önemli yatırımlar yapmıştır. Aynı zamanda Ciner Holding bünyesinde medya alanında üst düzey görevlerde bulunmuş ve Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarından birinde yönetici olarak görev yapmıştır.

Fatih Saraç, uzun yıllar Kasımpaşa Spor Kulübü'nde başkanlık ve yöneticilik yapmıştır. Bu dönemde kulübün kurumsallaşması ve Süper Lig'de istikrarlı bir konuma gelmesi adına çeşitli projelere imza atmıştır. Spor camiasındaki etkinliği, onu sadece futbol değil, genel olarak Türk sporunun bilinen figürlerinden biri haline getirmiştir.

Kamuoyunda "Alo Fatih" lakabıyla tanınmasının nedeni, geçmişte medyada yer alan bazı ses kayıtlarına dayanan iddialardır. Bu iddialar, Saraç'ın medya yönetimi üzerindeki etkisini gündeme getirmiş ve uzun süre tartışılmıştır.

FATİH SARAÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı bir açıklamayı ihbar kabul ederek geniş çaplı bir futbol bahis operasyonu başlattı. Hacıosmanoğlu, 27 Ekim 2025 tarihinde yaptığı açıklamada "371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını" belirtmişti.

Bu açıklama sonrasında savcılık, hem hakemler hem de kulüp yöneticileri hakkında inceleme başlattı. Operasyon kapsamında 12 şehirde eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturma, yalnızca hakemlerin yasa dışı bahis faaliyetlerini değil, aynı zamanda bazı kulüp yöneticilerinin ve eski başkanların bu süreçteki olası etkilerini de kapsıyor. Toplamda 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlar arasında 17 aktif hakem, Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor'un eski başkanı Mehmet Fatih Saraç da yer aldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, söz konusu kişilerin "müsabaka sonucunu etkileme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturulduğu belirtildi. Ayrıca, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şike ve bahis iddiaları da değerlendirilmeye alındı.