Eskişehir'den Umre'ye Dualarla Uğurlama

Eskişehir'den kutsal topraklara giderek umre ibadetini yerine getirmek isteyen 200'ü aşkın kişi, dualarla yolcu edildi.

Umre ibadetini yerine getirmek isteyen 200'den fazla vatandaş, sabah saatlerinden itibaren Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı'na gitmeye başladı. Eskişehir'den kalkan uçakla kutsal topraklara gidecek olan umreciler, yakınlarının katılımıyla oluşan büyük bir topluluk tarafından yolcu edildi. Havalimanının bahçesinde hep bir ağızdan dua edildi. - ESKİŞEHİR