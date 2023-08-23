Eskişehir'de Orman Yangını: Endişeli Bekleyiş

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan yangına müdahale devam ederken, çevresindeki yerleşim birimlerinde endişeli bir bekleyiş sürüyor. Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide çıkan yangın yayılıyor. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi'ne doğru ilerlediği belirtiliyor. Yangına müdahale için çok sayıda araç ve ekip gönderildi. Yangını söndürmek için çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopteri yönlendirildi.