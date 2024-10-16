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Bir dönem her evde bulunan fincan takımları şimdi servet değerinde

Bir dönem her evde bulunan fincan takımları şimdi servet değerinde
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Geçmişte her evin vazgeçilmez bir parçası olan sarı fincan takımları günümüzde antika olarak büyük bir değer kazandı. Fiyatları ise altını solladı.

ABD merkezli Anchor Hocking firmasının ürettiği ve özellikle de sarı rengi ile popülerlik kazanan fincan takımları, 1980 ila 1990 yılları arasında dünyanın en çok satan ürünleri arasında yer almıştı. Türkiye'de de bir dönem hemen hemen her eve giren ikonik fincanlar, tasarımların modernleşmesiyle beraber kullanılmamaya başlandı. Birçok insan eski fincanlarını çöpe atarken, bazıları ise ya dolaplara ya da çatı katlarına yerleştirerek saklama tercihinde bulundu. Ancak son dönemde antikacıların harıl harıl aramaya başladığı fincan takımlarının ortalama değeri 3.500 TL'yi geride bıraktı.

Bir dönem her evde bulunan fincan takımları şimdi servet değerinde

ANTİKACILARIN YENİ GÖZDESİ HALİNE GELDİ

Birçok antikacı, sarı fincan takımlarını satın alabilmek fırsatını yakalayabilmek için ilanlar açarken, söz konusu durum fırsatçıların da devreye girmesine yol açtı. Kendilerini antikacı olarak tanıtan birçok kişi, değeri 3.500 TL ila 10.000 TL arasında değişen fincan takımlarını daha uyguna fiyatlara alabilmek için denemeler yapıyor.

FİYATI 10.000 TL'YE KADAR ÇIKABİLİYOR

Fincan takımlarının ortalama fiyatı 3.500 TL seviyelerinde olsa da, fiziki durumlarının sağlamlığı ve modellerine göre söz konusu fiyatlar 10 bin TL'ye kadar artış gösterebiliyor. Yaklaşık 40 yıl önce üretilen fincanların dayanıklı ve hasar almamış bir yapıya sahip olmaları fiyatlarını en çok etkileyen özellikler olarak öne çıkıyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam

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Yorumlar (5)

bekir yapici:

ben 40 yili askin bir süredir almanyada antikacilik yapiyorum antika ve pit pazarlarinda bilhassa porselen cam tablo eski aletler alip satiyorum o resmini koydugunuz orjinal kartonunda olan kahve takimi 2 senedir elimde 10 € bile satamiyorum.

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A. Erol:

evlere misafir gelen dönemlere ait.

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Ben ve sen:

Biraz daha bekletmek lazim :)

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seennu:

Bit pazarında satanlar yaşadı bedavaya veremiyorlardı (100 TL ye) şimdi 30-40 katına çıktı,bizim evdede 30-40 yıllık eşya var onuda gazetecilerin kulağına çıtlatayım belki zengin olurum sayelerinde.Heeeehe.

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Metin Emiroğlu:

Manşetlere konu olan habere bakın Allah aşkına vallahi billahi sizde valozlok var valoz nedir diye merak eden arkadaşlar olacak. Zekası geri kalmış insanlara bizim burada valoz diyorlar

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