Eski tip ehliyetini yenilemeyen binlerce lira ödeyecek! Süre bu sefer uzatılmayacak

Eski tip ehliyetini yenilemeyen binlerce lira ödeyecek! Süre bu sefer uzatılmayacak
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim olduğunu belirterek, "Süre uzatılmayacak!" diyerek bunun son tarih olduğunu vurguladı. Bu tarihe kadar sürücüler 15 TL karşılığında ehliyetini yenileyebilecekken bu tarihten sonra yenilemek isteyenler 7 bin 438 TL ödenmek zorunda kalacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin 31 Ekim 2025 tarihinde sona ereceğini açıkladı. Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip belgelerin geçersiz olacağını hatırlatarak, "Süre uzatılmayacak!" diyerek son tarih olduğunu vurguladı.

2 MİLYONDAN FAZLA SÜRÜCÜ ESKİ TİP BELGE KULLANIYOR

2025'te sürücü belgesi yenileme başvurularında dalgalı bir tablo yaşandı. Temmuz ayında rekor kırıldı ve sadece bu ayda 1 milyon 424 bin 516 kişi eski tip belgesini yeniledi. Günlük ortalama başvuru sayısı ise 64 bin 750 oldu.

Uzatma kararının ardından ise ilgi azaldı. Ağustos'ta 96 bin 134, Eylül'de ise 60 bin 703 başvuru alındı. Toplamda 2 milyon 770 bin 690 başvuru yapılırken, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaş eski tip sürücü belgesini kullanıyor.

YENİLEMEYEN 15 TL YERİNE 7.5 BİN TL ÖDEYECEK

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Ekim 2025'e kadar sadece 15 TL karşılığında yenilenebilecek. Bu tarihten sonra ise ödenecek tutarlar katlanarak artacak:

B sınıfı sürücü belgesi için 7.438,60 TL,

A, A1, A2, F sınıfları için 3.643,10 TL,

B1, BE, C1, CIE, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfları için 11.235,60 TL ödenecek.

SON GÜNE BIRAKMAYIN UYARISI

Yetkililer, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların işlemlerini son günlere bırakmamasını tavsiye ediyor. Aksi halde nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar ve randevu sıkıntıları yaşanabileceği belirtiliyor.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Yaşam
