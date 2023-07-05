Erzurum'da koruyucu ve evlat edinen aileler kahvaltı etkinliğinde buluştu

Erzurum'da düzenlenen kahvaltı etkinliğinde koruyucu ve evlat edinen aileler ile çocuklar bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, etkinlikte koruyucu ailenin öneminden bahsetti ve katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte çocuklar için yüz boyama ve oyunlar düzenlendi.

Erzurum'da koruyucu ve evlat edinen aileler ile çocukları, düzenlenen kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Erzurum Öğretmenevinde düzenledikleri programda, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Korucu ailenin öneminden bahseden İlbaş, "Çocuklarımızın ve sizlerin mutluluğu bizler için çok önemli. Bu kıymetli hizmete destek olduğunuz için Bakanlık olarak sizlere minnettarız." dedi.

Yapılan etkinlikte 0-6 yaş grubunda bulunan çocuklar için yüz boyama ve çeşitli oyunlar gerçekleştirildi.