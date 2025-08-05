Erzincan'da Ağustos Ayında Kayak Keyfi

ERZİNCAN'da bir grup genç, ağustos ayında Ergan Dağı'nın zirvesindeki kar kalıntılarında kayak ve snowboard yaptı, eriyen kar sularıyla oluşan gölde serinledi.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı Erzincan'da bir grup genç, serinlemek için Ergan Dağı'na çıktı. 3 bin 200 rakımdaki kar kütlelerinde kayak ve snowboard yapan gençler, güneşin etkisini artırması üzerine eriyen kar sularından oluşan göle de girip serinlemeye çalıştı.

Ağustos ayında Ergan Dağı zirvesinde kayak yaptıklarını söyleyen Zafer Küçüksu, "3 bin 200 metre rakımda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardık. 12 ay erimeyen karı ile her sezon kayak imkanı veren bu dağa herkesi bekliyoruz" dedi.

Sıcağın etkisinden kurtulmak için Ergan Dağı'na çıktıklarını belirten Yunus Kaya da ağustos ayında snowboard keyfi yaşadıklarını söyledi.

Erzincan kent merkezinde hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığını ifade eden Canser Atila ise "40 dereceye ulaşan sıcaklık olunca, biz de ağustos ayında şortlarımız, kros motorlarımızla Ergan Dağı'nın zirvesine çıkarak 12 ay boyunca erimeyen karın üzerinde çok güzel, keyifli zaman geçirdik. Burada diğer snowboardcı ve kayakçı arkadaşlarımızla birlikte kendimize ufak bir rampa yapıp karın ve soğuk havanın keyfini çıkardık. Herkesi Erzincan'a bekliyoruz" diye konuştu.