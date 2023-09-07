Erdek'te trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ocaklar kırsal mahallesi çıkışında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdek-Ocaklar kırsal mahallesi çıkışı Sağlık Ocağı önündeki virajı alamayan 10 T 7144 plakalı ticari taksi şoförü M.G direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak karşıdaki bahçenin araç yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Otelden yolcu olarak taksiye binen M.G. kaza sebebi ile yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine ve ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Araç sürücüsü M.G. ve yolcusu M.G.'nin kazada ağır yaralandığı öğrenilirken, ticari taksinin de ağır hasarlı ve kullanılamaz olduğu görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR