Elazığ'da depremde hasar gören esnaf konteynerde hizmet vermeye devam ediyor

Elazığ'da 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen depremde iş yeri ağır hasar aldığı için dükkanını boşaltan esnaf, çok sevdiği ilçeyi terk etmeyerek 3 yıldır konteynerde hizmet vermeye devam ediyor.

24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Sivrice ilçesindeki dükkanı ağır hasar alması nedeniyle iş yerini boşaltan Selami Ata, 3 yıldır konteynerde vatandaşlara hizmete devam ediyor. İnşaat malzemesi satan Ata, uzun yıllardır Sivrice'de vatandaşlarla birlikte yaşadığını ve kurulu bir düzenin içerisinde olduğunu ifade etti. Selami Ata, "Uzun yıllardır sivrice merkezde inşaat malzemeleri satıyorum aynı zamanda da inşaatla ilgili tadilat ve onarım işleriyle de uğraşıyorum. Fırat üniversitesi Mobilya Dekorasyon İç Mimarı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatımdan sonra sivrice de abimle birlikte yaşamaya başladım bir süre sonra evlenerek burada kendi ailemi kurdum. Yaşanan 24 Ocak 2020 Sivrice depreminden diğer esnaf arkadaşlar gibi bende dükkanımdan oldum. Depremden önce dükkanım Sivrice Merkez Camisinin altında yer alıyordu. Acilen boşattığım dükkanımı ilk olarak hemen yan tarafımdaki boş bir dükkana taşıdım. Kısa bir süre sonradan o dükkandan taşınıp biz esnafa verilen konteynera taşındım. Koca bir dükkanı konteynere sığdırmak çok zor oldu çoğu malzememden vazgeçmek zorunda kaldım. Yaklaşık 3 yıl konteynerdd vatandaşın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştım. TOKİ tarafından Sivrice'ye yüzlerce konut ve dükkan yapıldı. Bizlere vergi levhası olan esnafların hak sahibi olunacağı söylendi. Bizlerde hak sahipliğimizi bekliyoruz" dedi. - ELAZIĞ