Ekstrem Sporcu Mertcan Serçe, Evine Paraşütle Uçtu

Ekstrem Sporcu Mertcan Serçe, Evine Paraşütle Uçtu
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Bursa'nın Kestel ilçesinde 17 yaşındaki ekstrem sporcusu Mertcan Serçe, arkadaşlarıyla kafeteryada buluştuktan sonra evine paraşütle gitmeyi tercih etti. Havadan birkaç dakika içinde evine ulaşan Serçe, iniş yaptığı alanda büyük ilgi ve alkış topladı.

BURSA'nın Kestel ilçesinde, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe (17), arkadaşlarıyla bir araya geldiği kafeteryadan farklı bir mahallede olan evine paraşütle gitti. Serçe, paraşütüyle havalanıp evinin yakınındaki boş araziye indi.

Kestel'de, liseden yeni mezun, ekstrem sporcusu Mertcan Serçe, arkadaşlarıyla bir araya geldiği Esentepe Mahallesi'ndeki kafeteryadan, rakım olarak daha aşağıda olan Kale Mahallesi'ndeki evine yanındaki paraşütüyle gitti. 2 yıldır yaptığı ekstrem sporunda kullandığı paraşütüyle havadan birkaç dakika içinde evine ulaşan Serçe'yi uçarken görenlerin, şaşkınlıklarını gizleyemediği belirtildi.

'EVİME HAVADAN GİTMEK DAHA KOLAY'

Mertcan Serçe, evinin yakınındaki boş araziye paraşütüyle iniş yaptı. Kafeteryada oturanlar tarafından alkışlanan Serçe, cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada da paylaştı. Arkadaşlarıyla oturduğu kafeteryanın, evine uzak olduğunu söyleyen Serçe, "Arkadaşlarımla sohbet ettikten sonra evime bu kez paraşüt ile gitmeye karar verdim. Bunu da başardım. Artık evime havadan gitmek daha kolay, Ben aksiyon yaşarken izleyenler heyecan duyuyorlar. Güzel yorumlar alıyorum. Özellikle kafeteryada oturan insanlar, bayağı şaşırıyorlar ve tebrik ediyorlar. Bazen arabayla geçen insanlar yolda durup beni izliyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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