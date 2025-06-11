Ehliyet alımında yeni dönem! Bu IQ'nun altındakiler araç süremeyecek

Türkiye'de sürücü belgesi alma sürecine ilişkin önemli bir düzenleme hayata geçirildi. "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"te yapılan değişiklikle birlikte, zihinsel sağlık ve nörolojik durumlar ehliyet verilmesinde kritik belirleyiciler haline geldi.

ZEKA DÜZEYİ 79'UN ALTINDA OLANLAR EHLİYET ALAMAYACAK

Sputnik'in haberine göre, yönetmelikte en dikkat çeken yeniliklerden biri, adayların bilişsel yeterliliklerinin ölçülmesine ilişkin oldu. Buna göre, IQ seviyesi 79'un altında ölçülen bireylerin sürücü belgesi alması artık mümkün olmayacağı iddia edildi. Uygulamanın, trafik güvenliğini artırmak ve riskleri azaltmak amacıyla devreye alındığı bildirildi.

ZİHİNSEL SAĞLIK, İLAÇ KULLANIMI VE KALICI HASTALIKLAR DA KAPSAMDA

Yapılan düzenlemelerle birlikte, zihinsel gerilik, demans, dikkat ve bilinç bozuklukları, kalıcı duygudurum bozuklukları gibi durumlar ehliyet alımında engel teşkil edecek. Ayrıca, kişinin kullandığı ilaçların sürüş güvenliğini etkileyip etkilemediği de değerlendirme sürecine dahil edilecek. Duygusal istikrarı bozabilecek ilaçlar kullanan adayların ehliyet alması kısıtlanabilecek.

EPİLEPSİ HASTALARINA SÜRÜŞ HAKKI ŞARTLI OLARAK TANINDI

Yönetmelikte olumlu bir gelişme ise epilepsi hastaları açısından yaşandı. Son beş yıl içinde epileptik nöbet geçirmemiş olan bireyler, uygun sağlık raporu ile ehliyet alabilecek. Ancak bu kişilerin düzenli doktor takibinde olması ve gerekli kontrolleri aksatmaması şart koşuluyor.

SİNİR SİSTEMİNE METASTAZ YAPAN TÜMÖRLERDE EHLİYET ENGELİ

Kanser hastalarına yönelik sınırlamalar ise daha da netleştirildi. Önceden metastaz yapmayan tümör hastalarına bazı sınıflarda ehliyet verilebiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte sinir sistemine metastaz yapmış tümör hastalarına ehliyet verilmesi tamamen yasaklandı. Bu karar, sürüş sırasında nörolojik komplikasyon yaşanabileceği kaygısıyla alındı.

IQ TESTİ VE PSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME ZORUNLULUĞU

Sağlık raporu sürecine de yeni kriterler eklendi. Adaylar, yetkili sağlık kuruluşlarında detaylı bir zihinsel değerlendirmeye tabi tutulacak. IQ testi ve gerektiğinde psikiyatrist muayenesi, sağlık raporunun ayrılmaz bir parçası olacağı ileri sürüldü.

GÖZ MUAYENESİNE ÖZEL ŞARTLAR

Sürücülerin görme keskinlikleri Snellen eşeli ile ölçülecek. Birinci grup sürücülerde her iki gözün toplam görme derecesi en az 1.0, ikinci grupta ise az gören gözde en az 0.6, iyi gören gözde ise en az 0.8 görme şartı aranacak. Renk körlüğü sürücülük için engel sayılmazken, gece körlüğü olanlara sadece gündüz araç kullanma izni verilecek.