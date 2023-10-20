Edirne'de Fırının Başlattığı Askıda Ekmek Uygulaması Talep Arttı

Edirne'de bir fırının başlattığı askıda ekmeğe talep arttı. Askıda ekmek uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olduklarını söyleyen fırıncı Mehmet Gökbulut, "Milletin cebinde para yok ekmek almaya. 'Askıda ekmek var mı' diye soruyorlar. Kimseyi boş çevirmiyoruz. Herkesi doyurmaya çalışıyoruz elimizin yettiği kadar" dedi.

Edirne'de bir fırın, başlattığı askıda ekmek uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek oluyor. Ağaçpazarı Caddesi'nde bulunan bir fırın açıldığı günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlar için başlattığı askıda ekmek uygulamasını sürdürüyor. Fırıncı Mehmet Gökbulut, askıda ekmeğe talebinin geçen yıla oranla arttığını söyledi.

"İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞ SAYISI ÇOK ARTTI"

Gökbulut, ihtiyaç sahibi vatandaşları boş çevirmediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"8 yıldan beri parası, ekmeği olmayanların karnını doyuruyoruz. Durmadan artıyor, milletin cebinde para yok ekmek almaya. 'Askıda ekmek var mı' diye soruyorlar. Kimseyi boş çevirmiyoruz. Herkesi doyurmaya çalışıyoruz elimizin yettiği kadar. Askıda ekmeği buradan ekmek alan vatandaşlar karşılıyor, olmazsa da biz karşılıyoruz. Günde 200 tane askıda ekmek veriyoruz. 100 tanesi ancak telafi ediliyor. 100 tanesini de biz karşılıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaş sayısı çok arttı. Geçen yıl 50 kişiye ekmek veriyorsak bu yıl günde 150 kişiye ekmek veriyoruz. Ben sayının artmasını bekliyorum. Daha çok hizmet yapacağız. Biz tok yatarken başkaların aç yatmasına gönlümüz razı değil."