Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü. Bölgede sis nedeniyle trafik kontrollü ilerlerken, sisin dronla görüntüleri çekildi.

Düzce'de Anadolu Otoyolu ve D-100'de sis etkili oldu

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Düzce geçişinde sis görüş mesafesini düşürdü.

Bölgede Büyük ve Küçük Melen, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Otluoğlu, Hacıahmetler, Hatıplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkilerinde sis etkili oldu.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, trafik işaretleriyle sürücülerin yolda kontrollü ilerlemesini sağladı.

Öte yandan Düzce Ovası'nın üzerini kaplayan sis dronla görüntülendi.