Domates Görünümlü Biberler Pazaryerinde İlgi Odağı Oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan haftalık pazaryerine Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünden getirilen domates görünümlü biberler pazarın ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan haftalık pazaryerine Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünden getirilen domates görünümlü biberler pazarın ilgi odağı oldu.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeleğen köyünde yetiştirilen domates görünümlü dolmalık biberleri Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki pazaryerinde 2 haftadır ilgi odağı oldu. Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılırken, Sarıgöllü kadınlar da geçen hafta denemelik aldıkları biberleri çok beğendiklerini ve lezzetli olduğunu söyleyerek kısa sürede tezgahtaki biberleri bitirdi. - MANİSA