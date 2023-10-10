Diyarbakır Sur ilçesinde ambulans kazası: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ağır yaralı hasta taşıyan ambulans ve iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kazada ambulansta bulunan sağlık personeli hafif şekilde yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ağır yaralı hasta taşıyan ambulans ve iki aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Fiskaya Caddesi üzerinde M.B idaresindeki 21 BL 291 plakalı ambulans, 06 RPG 04 plakalı otomobil ve F.S. 41 APP 606 plakalı hafif ticari araç kazaya karıştı. Kazada ağır yaralı hasta taşıyan ambulansta bulunan sağlık personeli M.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR